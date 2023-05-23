عارفة عبد الرسول: كنت سعيدة لما اتصورت بالمايوه وعندي مشكلة في شهادة ميلادي (فيديو)

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول: "بقول للمنتجين أنا عايزة أعمل دور رقاصة عايزة أرقص بحب الرقص، ومش في دماغي البحث عن التريند".

عارفة عبد الرسول ترد على انتقادات المايوه

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "كنت سعيدة وفرحانة جدًّا لمًّا صديق صورني وأنا لابسة المايوه وبعدين شاركتها على السوشيال ميديا بس أنا ما لبستش البكيني زي ما بيقولوا وطلعوا يهاجموني عيب عليكِ يا ولية أنتوا شوفتوا البكيني فين".



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رحلة المايوه في حياة عارفة عبد الرسول

وتابعت: "أنا لبست المايوه البكيني وأنا عندي 20 سنة وبعدين بقى قطعة واحدة وأنا في الثلاثينات وبعدين الخمسينات والستينات لبست الشورت لإنه يناسب سني وممكن السنة الجاية ألبس البوركيني لأن الجسم بيعجز وأنا بتاعت فنون جميلة مش بحب أؤذي حد بمنظري".



خطأ شهادة ميلاد عارفة عبد الرسول

ولفتت عارفة عبد الرسول: "أنا ما أعرفش تاريخ ميلادي الحقيقي، أنا اتولدت في نفس السنة بتاعت البطاقة لكن الاختلاف في الشهر اللي اتولدت فيه وبحتفل بعيد ميلادي اللي مكتوب في الشهادة، دعوة فرح جواز أبويا وأمي كانت شهر 9 سنة 1953 وأنا بواقع شهادة الميلاد مولودة شهر 2 سنة 1954 يعني جيت بعد 5 شهور لأ طبعا ما ألحقش آجي إلا لو أنا بنت خمسة، يبقى أنا على الأرجح مواليد شهر 6".

وكشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مواقف وجوانب من حياتها الخاصة، خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”، قائلة: “معشتش طفولتي ولما بحاول أعيشها دلوقت بيقولوا الولية كبرت وخرفت”.

وأضافت: "عمري ما لعبت وببقى عايزة أركب عجل مع أحفادي بخاف من ردود الناس".

وتابعت: “أبويا كان بقال وكان بيحب الغناء والسينما والشياكة وكان بيقعدني في المحل وأنا عندي 3 سنين علشان هو كان بيحب يروح سينما، وأنا كنت بقطع جبنة تركي وبسطرمة”.

أجر عارفة عبد الرسول في محل البقالة

ولفتت الفنانة عارفة عبد الرسول إلى أن والدها كان يعطيها أجرًا في الأسبوع 25 قرشًا، نظير العمل معه في محل البقالة، موضحة أنها كانت تصرفها في الملابس.

كوافير عارفة عبد الرسول

واستكملت: “أبويا كان تعب من البقالة فقلت له نفتح كوافير فقال لي مش كارنا، وقتها دخلت اشتغلت كوافيرة علشان أتعلم المهنة وضربت حاجب واحدة وجريت ورايا وكانت عايزة تضربني”.

وكشفت أنها عملت في بوليصة تأمين وفي محل حلواني شهير في المنشية بالإسكندرية، وفي مطعم شهير.

وحيد سيف أعجب بيا

وأوضحت أنها التقت الفنان وحيد سيف أثناء تصويره مسرحية في الإسكندرية، قائلة "أعجب بيَّ وقال لي ابتسامتك حلوة وشغلني معاه".



دراسة عارفة عبد الرسول

وأشارت عارفة عبد الرسول: "درست فنون جميلة صدفة وكان ليَّ بنت زميلتي قالت لي خشي معايا اختبار القدرات وفوجئت وأنا بستلم الشهادة بإني لائقة وهي غير لائقة وقالوا لي أنتِ رسمتِ حياة في اللوحة".

عمر عارفة عبد الرسول

وأكملت: "جيت القاهرة وأنا 52 سنة وعمري دلوقتِ 69 سنة، وانضميت لفرقة الورشة وعملت مسلسل أبواب الخوف، بعد لما اتطمنت على ولادي وجوزتهم، عندي حسن 43 سنة مهندس كمبيوتر وبنتي خريجة تربية نوعية موسيقي ومدرسة موسيقى".

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