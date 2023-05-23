الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

سعد الصغير يحرر محضرا ضد رانيا صالح بتهمة الابتزاز وادعاء الزواج به

سعد الصغير ورانيا
سعد الصغير ورانيا صالح، فيتو

حرر المطرب سعد الصغير، محضرًا بقسم شرطة الهرم، ضد رانيا صالح،  يتهمها بالادعاء الزواج به والطلاق منذ فترة.

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من سعد الصغير،  يفيد بأن السيدة رانيا صالح، تبتزه وتشهر به، وذلك بعدما قامت بتقديم بلاغ بنفس القسم منذ ساعات تتهمه بالاعتداء عليها بعد الطلاق منه.

 

وجاء في المحضر الذي حرره سعد الصغير بـقسم شرطة الهرم رقم 12416 لسنة 2023، اتهامات عديدة منها ابتزازه والتشهير به، من أجل الحصول على أموال، بخلاف ادعائها الزواج منه.

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رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما أثير خلال الساعات الماضية، بعد تحرير سيدة تُدعى رانيا صالح محضرًا في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها في منزلها، وأنها طليقته.

 

وقال سعد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا ده كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصُّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

 

وتابع الصغير: "أيوا ما قولتش إني ما رُحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها وما أعرفهاش غير من قريب" حسب قوله. 

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرًا بـقسم شرطة الهرم تتهم الفنان سعد الصغير وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وبالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، ومشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت رانيا صالح أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبي سعد الصغير: "أنا ما اتجوزتش رقاصات، والراقصة شمس ما اتجوزتهاش واللي خلاني أطلع أقول إني اتجوزتها أنها كانت بتعيط وأخواتها ضربوني لكن لا فيه ورقة ولا جواز ولا فيه شهود ولا محامي يثبتوا إني اتجوزتها".
 

سعد الصغير ينفي زواجه من الراقصة شمس

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور":"أنا لا اتجوزت شمس الراقصة في الحلال ولا في الحرام، ولو عندها دليل على أني اتجوزتها تطلعه".
 

فيديو سعد الصغير وشمس الراقصة

ولفت: "الفيديو اللي اتسرب لي وأنا ببوس رجليها قدام الناس يدل على أني وقعت مع ناس ميعرفوش ربنا، إزاي أتجوز واحدة مصوراني وأنا ببوس رجلها".
 

وفي وقت سابق، قالت  الراقصة برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير:"سبق وقلت إنه مدمر لي حياتي ورجعت له علشان النصيب، هو حنين جدًّا بس مشكلته في عصبيته وأي حد ممكن يتعصب وكلنا بنتعصب".
 

تحذير الراقصة شمس

وتابعت: "الراقصة شمس حذرتني من سعد الصغير، بس ممكن تكون غيرانة خاصة إنهم كانوا على علاقة ببعض لفترة طويلة".
 

 

سيطرة برلنتي على سعد الصغير

وأضافت: "أنا اللي مسيطرة على سعد الصغير، وأنا مليش علاقة بمواضيعه القديمة ولا الراقصة شمس، وهو ما بيعملش حاجة لما يجي يصالحني إلا بوكيه الورد".
 

اعتراف جريء لسعد الصغير

من جانبه قال سعد الصغير: "أنا أتأسف لوالدة مراتي برلنتي على موضوع الـ75 ألف جنيه، ونزلت فيديو بكدا، وأنا اتبليت عليهم علشان مراتي ما كانتش عايزة تتنازل عن المحضر والمحامي قال لي اعمل كده"، لتعلق برلنتي: "أيوا صح اللي أنت قلته واحنا خلاص رجعنا لبعض".

 

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