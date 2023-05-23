الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأمطار رعدية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لتصل العظمى 42 درجة مئوية على بعض المناطق.

 

ما هي حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل صباحًا، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

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الظواهر الجوية المتوقعة، فيتو

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أما بالنسبة للظواهر الجوية، أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم، فيتو

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحرين أوضحت الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية.


كما تكون حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 23-5-2023 في مصر

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حالة الطقس الكتل الهوائية الصحراوية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

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