نقيب الموسيقيين يوجه رسالة لـ محسن جابر بعد طرح أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

أغاني أم كلثوم، علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الأزمة المثارة بين الملحن والمطرب عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر، بسبب استخدام صوت كوكب الشرق أم كلثوم على أحد ألحانه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

قوة محسن جابر

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي": “محسن جابر من المؤسسات التي لا تتهاون في حقوقها المادية والمعنوية والقانوية والأدبية”.

وأضاف: "ما حدش هيعرف يغلب محسن جابر لأنه صاحب المادة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم

في شخصيات في بلدنا ما ينفعش اللعب فيها ولا العبث تحت أي مسميات دي أم كلثوم يا جماعة يعني أزاي نهزر في ناس زي أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب.

-إعلانات-

رسالة قوية من مصطفى كامل لعمرو مصطفى

واستنكر مصطفى كامل ما يفعله عمرو مصطفى، قائلًا: "ما ينفعش نهزر في أهرامات مصر، يا جماعة دا لو حد من برا مصر بنتصدى له".

مصطفى كامل يوجه رسالة لمحسن جابر

وأضاف مصطفى كامل: بقول لصديقي وحبيبي محسن جابر لا تقبل بذلك أي كان المغريات المادية لأن تقنية الذكاء الاصطناعي دي هتضر بحجم وقيمة أم كلثوم، أيًّا كان لو هتكسب مليار جنيه، اوعَ تقبل إن مَكَن يقلد سيدة الغناء العربي".

أغنية عمرو مصطفى الجديدة

وتصدر المطرب والملحن عمرو مصطفي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب طرحه لأغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وحذر المنتج محسن جابر، مالك شركة "عالم الفن للإنتاج الغنائي" المالكة لأغاني أم كلثوم، عمرو مصطفى، بعد طرحه أغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك دون امتلاكه حقوق الملكية الفكرية.

وهدد أول أمس المطرب والملحن عمرو مصطفى، بالاعتزال علي خلفية أزمته مع المنتج محسن جابر بسبب تقديمه أغنية أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

سرقة أغاني عمرو مصطفى لصالح المهرجانات

وقال الفنان عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "أنا عملت أغاني لكبار نجوم الوطن العربي وللأسف اتسرقت وبتتغنى دلوقتِ مهرجانات وأنا عايش دون حصولي على حقوق الملكية الفكرية".

نجل محسن جابر وإنتاج أغاني حسن شاكوش

وأضاف: "ابن محسن جابر هو اللي بينتج لحسن شاكوش وسرق لحن ليَّ عملته لعمرو دياب، ووالده محسن جابر بيتحكم فيَّ ومش عايزني أعمل موسيقى عدلة".

مشكلة عمرو مصطفى مع محسن جابر

وأضاف: "محسن جابر مش عايزني أعمل موسيقى ترتقى ببلدي ولا عايزني أرتقي بالذوق العام، أنا اتكرمت من الدولة، أنا ملحن أغنية طوبة فوق طوبة وبشرة خير، هو عايز يغلط في العمالقة والجمهور".



عمرو مصطفى يكشف عن احتمالية اعتزاله

وأكد: "لو وصلت إني هعتزل وأبطل التنازلات المجحفة اللي دمرت الموسيقى المصرية هعتزل، هو عايزني أخرج برة المضمون ونتفرع علشان يبعدني عن قضيتي الأساسية في الارتقاء بالذوق الموسيقي للشعب، وللأسف أنا معنديش محامين يدافعوا عن حقوقي يا ريت ألاقي محامي يقف معايا".

الذوق الموسيقي

وأوضح: "احنا قدام مجموعة عايزة تتحكم في الذوق العام والثقافة المصرية وياخدوا ثقافتنا للانهيار التام، لذا أقترح حوار وطني سريع للحفاظ علي هويتنا الثقافية وعدم انهياء الذوق الموسيقي وتركه لأصحاب أجندات، محسن جابر خلى كل أغانيَّ مهرجانات بدون الرجوع ليَّ، وورثة الموجي قالوا لي الحق اعمل حاجة علشان نحافظ على تراث الموسيقار الراحل".