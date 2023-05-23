الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تحرك من وزارة الرياضة في واقعة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

أحمد بغدودة لاعب
أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، فيتو

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "المشروع القومي للبطل الأولمبي يقام في مصر منذ 3 مواسم لتجهيز بطل أولمبي، وأحمد بغدودة منضم منذ شهرين وكان في بداية خطة التطوير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قوية بعد هروبه".

-إعلانات-

وتابع: "هناك دعم كامل من الدولة للاعبين سواء بمعسكرات داخلية أو خارجية وإقامة احتكاكات قوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات ثابتة للاتحادات، رغم أنه كان لم يتم صرف أي مرتبات في أوقات سابقة".

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "هناك استياء داخل الألعاب الأولمبية من وسائل الإعلام لعدم التحدث عن اللاعبين الحاصلين على الميداليات وإلقاء الضوء عليهم".

وقال الشاذلي: "بغدودة هرب إلى فرنسا خاصةً أنه كان يملك تأشيرة شينجل، وتواصلنا مع السلطات الخارجية لأن هدفنا الإطمئنان على اللاعب، وهناك لاعبين آخرين حققوا ميداليات ما يقرب من 70 ميدالية في تونس".

واختتم: "الحديث عن خصم 14 ألف جنيه من اللاعب كضرائب غير صحيح، والمرتبات يتم صرفها حسب تصنيفه وبعض الحسابات الأخرى".

 

هروب لاعب منتخب المصارعة

وشهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المتواجدة حاليا في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

 

وفوجئ مسئولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عاما، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

 

وحرر مسؤولو الاتحاد محضرا رسميا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

 

أزمة هروب لاعب منتخب المصارعة

هروب لاعب المصارعة، كثف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسفارتي مصر في تونس وفرنسا، لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بواقعة هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس.


وكشف مصدر داخل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالتحقيق في واقعة هروب أحمد بغدودة صاحب فضية بطولة أفريقيا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يهرب لاعب في منتخب المصارعة، بعدما سبق وهرب محمد عصام فتحي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة، في شهر أغسطس الماضي.

 

وطالب وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

 

كما تواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع السفارة المصرية في تونس للتواصل مع السلطات التونسية والبحث عن اللاعب، بجانب سفارة مصر في فرنسا بعد أنباء ظهور اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.

 

 

الرياضة: بغدودة لاعب المصارعة راتبه 7 آلاف ومستعجل يعمل فلوس

بغدودة، والد بطل مصر الهارب يكشف تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينهما (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة أحمد بغدودة المصارعة هروب لاعب منتخب المصارعة منتخب المصارعة بغدودة

مواد متعلقة

الرياضة: بغدودة لاعب المصارعة راتبه 7 آلاف ومستعجل يعمل فلوس

والد أحمد فؤاد بغدودة: ضحوا بابني ولعب وهو مصاب وراتبه الشهري 2200 جنيه

بغدودة، والد بطل مصر الهارب يكشف تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينهما (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

زينب صدقي، قمر الزمالك التى قدمت دور الارستقراطية، ومقال مصطفى أمين أنقذها من الموت جوعا

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية