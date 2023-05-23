أول تحرك من وزارة الرياضة في واقعة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "المشروع القومي للبطل الأولمبي يقام في مصر منذ 3 مواسم لتجهيز بطل أولمبي، وأحمد بغدودة منضم منذ شهرين وكان في بداية خطة التطوير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قوية بعد هروبه".

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وتابع: "هناك دعم كامل من الدولة للاعبين سواء بمعسكرات داخلية أو خارجية وإقامة احتكاكات قوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات ثابتة للاتحادات، رغم أنه كان لم يتم صرف أي مرتبات في أوقات سابقة".

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "هناك استياء داخل الألعاب الأولمبية من وسائل الإعلام لعدم التحدث عن اللاعبين الحاصلين على الميداليات وإلقاء الضوء عليهم".

وقال الشاذلي: "بغدودة هرب إلى فرنسا خاصةً أنه كان يملك تأشيرة شينجل، وتواصلنا مع السلطات الخارجية لأن هدفنا الإطمئنان على اللاعب، وهناك لاعبين آخرين حققوا ميداليات ما يقرب من 70 ميدالية في تونس".

واختتم: "الحديث عن خصم 14 ألف جنيه من اللاعب كضرائب غير صحيح، والمرتبات يتم صرفها حسب تصنيفه وبعض الحسابات الأخرى".

هروب لاعب منتخب المصارعة

وشهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المتواجدة حاليا في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

وفوجئ مسئولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عاما، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

وحرر مسؤولو الاتحاد محضرا رسميا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

أزمة هروب لاعب منتخب المصارعة

هروب لاعب المصارعة، كثف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسفارتي مصر في تونس وفرنسا، لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بواقعة هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس.



وكشف مصدر داخل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالتحقيق في واقعة هروب أحمد بغدودة صاحب فضية بطولة أفريقيا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يهرب لاعب في منتخب المصارعة، بعدما سبق وهرب محمد عصام فتحي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة، في شهر أغسطس الماضي.

وطالب وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

كما تواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع السفارة المصرية في تونس للتواصل مع السلطات التونسية والبحث عن اللاعب، بجانب سفارة مصر في فرنسا بعد أنباء ظهور اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.