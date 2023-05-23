صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل جديدة بشأن تعرضه لأكبر عملية نصب (فيديو)

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل تعرضه للنصب على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، وخسارته 1.9 مليون جنيه.



صبري عبد المنعم يتعرض لعملية نصب

وقال صبري عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي": اللي نصب عليَّ واحد أعرفه من ١٠ سنين وبنقعد مع بعض، جيت قلت له عايز أبيع الشقة دي تحويشة 50 سنة شغل، وعشان عيالي ياخدوا الفلوس وعملت عملية لمدة شهرين في القلب وكنت تعبان وبيجي لي الزهايمر من حين لآخر".

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تعرض صبري عبد المنعم للنصب على يد شخص من الوسط الفني

واستكمل صبري عبد المنعم حديثه: "جالي بعدها بأسبوعين وقال لي جبت لك مشتري للشقة واديت له عقود الشقة، هو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه غير، ومش هقدر أكشف شخصيته عشان في تحقيقات.. وأنا عمري ما خونت حد ولا عديت فلوس ورا حد".

مشكلة صبري عبد المنعم

وتابع: "نزلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالوا لي اسأل بعد ٤٥ يوم، ورحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي أنا مضيت عليه، ورحت معاهم وأنا في حالة مذرية وتعبان جدًّا، وما خدتش ولا جنيه".

وأمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، الأربعاء الماضي، بحبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ ضد صاحبة شركة مقاولات

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد تقدم الفنان صبري عبد المنعم ببلاغ يتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وآخر للنصب عليه في مبلغ مالي حوالي 1900000 جنيه مصري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من "صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عامًا، ممثل"، يتهم فيه "نيفين. ع"، "عبد المنعم. ط" بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وبإجراء التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كما تبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.