انتهاء اجتماع بايدن ومكارثي دون اتفاق بشأن سقف الدين

سقف ديون الحكومة الأمريكية، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مناقشات إلا أنها انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

فرض ضرائب جديدة على الأثرياء

وسعى الرئيس الديمقراطي والسياسي الجمهوري الأبرز في الكونجرس جاهديْن من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن “قاسية”.

ودعا بايدن في المقابل لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء وهو ما يرفضه الجمهوريون.

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رفع سقف دين الحكومة الاتحادية

وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في المكتب البيضاوي “أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة، (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد”، وأضاف أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات.

ولم يعد أمام الجانبين سوى عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. ويحذر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.

وقال بايدن قبل بدء الاجتماع إنه “متفائل” بإمكانية تحقيق بعض التقدم. وأشار إلى أن الجانبين يحتاجان إلى اتفاق يدعمه الحزبان لإقناع قواعدهما به.

ويتعين أن يصادق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أي اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين، ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

التخلف عن السداد

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين مجددًا أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة عشرة أيام فقط للتوصل لاتفاق.



وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدًّا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.



وقالت إنه يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من يونيو.

أزمة سقف الدين الأمريكي



في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.