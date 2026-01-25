الأحد 25 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف حقيقة ادعاءات شخص بتعرضه للتعدي على يد شرطي بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية قيام فرد شرطة بالتعدي عليه وعلى أفراد أسرته وإحداث إصابات بهم، وتهديده بإلحاق الأذى.

وبفحص الفيديو والتحريات، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، وأن الأمر يعود إلى خلافات قديمة حول "جيرة أرض زراعية" بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وأوضحت التحريات أن النزاع قائم بين الشاكي وزوجته من جهة، وفرد الشرطة من جهة أخرى، جميعهم مقيمون بذات العنوان، وأن هناك عدة محاضر متبادلة بشأن النزاع على الأرض، وقد تم التعامل معها قانونيًا في حينه، ولا تزال القضايا قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.

وبمواجهة الشاكي بما أسفرت عنه التحريات، أقر بالاعتداء بالكذب والافتراء على فرد الشرطة، لافتًا إلى أنه لفق تلك التهم "نكايةً" بسبب خلافات الجيرة، ورغبة في الضغط على الضابط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشاكي بتهمة البلاغ الكاذب وإثارة البلبلة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية