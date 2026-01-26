إسرائيل تتأهب على جميع الجبهات خوفا من انتقام إيراني

18 حجم الخط

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب خشية أن يؤدي هجوم أمريكي على إيران إلى رد انتقامي من طهران تجاه إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، قوله، أمس الأحد، إن الجيش يستعد لاحتمال أن تؤدي ضربة أمريكية على إيران إلى رد إيراني على إسرائيل.

وقال ميلو، في تصريحات بثتها القناة الثانية عشرة: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور"، في ظل استمرار تصاعد التوترات، متابعا: "نرى حشد القوات الذي يقوم به الأمريكيون، في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف ميلو أن الجيش في حالة تأهب قصوى لأي تصعيد، في حال قررت الولايات المتحدة مهاجمة إيران.

وتابع: "نحن على أهبة الاستعداد، فإذا قررت الولايات المتحدة ضرب إيران، فإننا ندرك أن ذلك قد يؤثر على إسرائيل، وقد يصل جزء من الرد الإيراني إلينا".

وأضاف أن إسرائيل تراقب عن كثب احتمال انضمام حزب الله إلى مواجهة أوسع، قائلا: "نحن في حالة تأهب قصوى، وعلى أهبة الاستعداد، وجاهزون للدفاع القوي ولإعداد ردود هجومية".

وفي ظل استمرار حالة التأهب القصوى في إسرائيل تحسبا لأي تصعيد محتمل، ألغت العديد من شركات الطيران بعض رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط.

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، حذر الولايات المتحدة و"إسرائيل" من مهاجمة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن إيران باتت قادرة على رد أي عدوان.

وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات وحيدي خلال "مؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد في محافظة أذربيجان الغربية"، والذي عقد بمدينة أرومية.

وأضاف وحيدي: أذربيجان كانت وستبقى نقطة ارتكاز صمود الشعب الإيراني، وتلاحم الأتراك والأكراد في هذه المنطقة يؤكد أن إيران وطن لجميع القوميات.

