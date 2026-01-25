احتفالا بالعيد 74، فتح مستشفيات الشرطة وتحريك عيادات متنقلة لتقديم الخدمات مجانا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية، فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم عدد من الخدمات العلاجية بالمجان، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة الـ74؛ في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم البعد الإنساني وتعزيز جسور التواصل مع المواطنين.

عيادات متنقلة وخدمات مجانية

وشمل القرار الدفع بعدد من العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق المختلفة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين دون مقابل، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتخفيف الأعباء الصحية عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ الدور المجتمعي والإنساني لجهاز الشرطة، والمشاركة الفعالة في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الدور الأمني.

