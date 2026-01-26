الإثنين 26 يناير 2026
خارطة طريق الفراعنة للمونديال، طلبات خاصة من حسام حسن ووديات عالمية مرتقبة

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس هامة تتعلق بمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر وبرنامج الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانيات لخدمة "العميد".

 

تمديد الثقة ومدة التعاقد

وحسم الدرندلي الجدل حول مستقبل القيادة الفنية، موضحًا أن عقد حسام حسن مستمر رسميًا حتى نهاية رحلة المنتخب في مونديال 2026. وأكد أن مجلس الإدارة يجدد ثقته الكاملة في الجهاز الفني الحالي لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

وأعلن نائب رئيس الاتحاد عن أجندة دولية حافلة للمنتخب تتضمن مواجهات كبرى مثل دورة مارس الودية حيث من المقرر أن يلتقي الفراعنة بمنتخبي السعودية وإسبانيا.

كما أكد الحصول على الموافقات الرسمية لمواجهة "السامبا" في يونيو المقبل، مع ترحيب فني من حسام حسن، على أن يُحسم الاتفاق النهائي في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل.

وفي إطار رغبته في الوصول باللاعبين لأعلى مستويات الجاهزية، تقدم حسام حسن بطلب رسمي لاتحاد الكرة يتضمن معسكر إضافي والحصول على فترة إعداد تتراوح بين 7 إلى 10 أيام قبل السفر للمشاركة المونديالية وفتح قنوات اتصال مع رابطة الأندية لضبط جدول الدوري بما يخدم المعسكرات الطويلة للمنتخب.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالإشارة إلى أن العمل جارٍ لتوفير مباراة ودية ثانية في شهر يونيو بجانب لقاء البرازيل المحتمل، لضمان اكتمال خطة الإعداد بالشكل الأمثل قبل الانطلاق الرسمي للمعترك العالمي.

الجريدة الرسمية