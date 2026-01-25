الأحد 25 يناير 2026
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 16 طائرة «درون» غير مرخصة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل مكوَّن من 7 أشخاص، بحوزتهم 16 طائرة مزودة بكاميرات تصوير «درون» غير مرخصة، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام وحدة مباحث قسم شرطة المرج بإجراء تحريات دقيقة، أسفرت عن رصد أحد الأشخاص أثناء قيامه بعرض طائرة «درون» مزودة بكاميرا تصوير للبيع عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت  قوات الشرطة  من ضبط المتهم، وبمناقشته أمنيًا، أرشد عن مصدر تحصله على تلك الطائرات، حيث تبين تورط 6 أشخاص آخرين في ذات النشاط الإجرامي.

وبمداهمة أماكن تواجدهم، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 15 طائرة «درون» إضافية غير مرخصة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 16 طائرة.

وبمواجهة المتهمين السبعة، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية