ضبط 119 ألف مخالفة مرورية و59 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المكبرة لضبط المخالفين وإلزام مستخدمي الطرق بقواعد السلامة ولتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 


ضبط 119 ألف مخالفة متنوعة بكافة أنحاء الجمهورية

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط (119,265) مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وشملت أبرز تلك المخالفات ضبط حالات "سير بدون تراخيص"، و"تجاوز السرعة المقررة" (الرادار)، بالإضافة إلى مخالفات "المواقف العشوائية"، و"التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة"، وكذا "مخالفة شروط التراخيص".


ملاحقة متعاطي المواد المخدرة

كما تم فحص (1350) سائقًا، وتبين إيجابية (51) حالة لتعاطيهم المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ومنعهم من استكمال القيادة لخطورتهم على أرواح الركاب.


الطريق الدائري الإقليمي

على جانب آخر، استهدفت حملات انضباطية مكثفة مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت القوات في ضبط (626) مخالفة مرورية متنوعة، شملت (تحميل ركاب خارج المواقف – مخالفة شروط التراخيص – مخالفة شروط الأمن والمتانة).


كما أسفرت عمليات الفحص والتدقيق بالطريق الدائري عن:فحص (152) سائقًا، وتبين إيجابية (8) حالات تعاطي مواد مخدرة، ضبط (9) عناصر مطلوبين جنائيًا، محكوم عليهم بإجمالي (15) حكمًا قضائيًا، التحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور واللوائح المنظمة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

