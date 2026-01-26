الإثنين 26 يناير 2026
القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أتربة عالقة نهارا على هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

