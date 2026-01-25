الأحد 25 يناير 2026
بسبب فيديو التعذيب، الأمن يضبط مرتكبي واقعة قتل كلب داخل قفص بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز "كلب" داخل قفص حديدي والتعدي عليه بالضرب حتى النفوق بالقاهرة وذلك بعد تداول فيديو صادم للواقعة.

 

فيديو تعذيب كلب 

بدأت الواقعة برصد المتابعة الأمنية لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين بحبس كلب والتعدي عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية المتهمين بدقة.

ضبط المتهمين ومواجهتهم بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو والتحريات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، وبررا فعلتهما بأن الكلب المشار إليه كان يتسم بالشراسة وقام بالهجوم على عدد من الأشخاص في المنطقة وإحداث إصابات بهم، مما دفعهم للتخلص منه بتلك الطريقة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة، تولت التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية