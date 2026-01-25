الأحد 25 يناير 2026
أمن أسيوط يضبط المتهمين بسرقة «توك توك» في منفلوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة مركبة «توك توك» بمحافظة أسيوط، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، حيث تم ضبط الجناة وإعادة المركبة المسروقة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة مركبة «توك توك» خاصة به بدائرة مركز شرطة منفلوط.

وتبين من الفحص أن مركز شرطة منفلوط كان قد تلقى بلاغًا بتاريخ 12 يناير الجاري من عامل، مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه باكتشافه سرقة مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية ملكه، أثناء توقفها بأحد شوارع المركز، وهو ما تطابق مع مضمون مقطع الفيديو المتداول.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط، وأحدهما له معلومات جنائية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب السرقة بأسلوب «المغافلة»، وأرشدا عن مكان إخفاء مركبة «التوك توك» المستولى عليها، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها تمهيدًا لتسليمها لمالكها. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

أمن أسيوط سرقة توك توك منفلوط فيديو متداول ضبط لصوص وزارة الداخلية النيابة العامة

الجريدة الرسمية