الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

في إطار السياسة الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتجسيدًا للدور الإنساني والخدمي للمنظومة الأمنية المعاصرة، واصلت الوزارة تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأولى بالرعاية.

حقوق الإنسان

تأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الأداء الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة البعد الإنساني في تقديم الخدمات. حيث كثفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من إجراءاتها الرامية لتذليل العقبات أمام المترددين على كافة أقسامها، بما يتماشى مع معايير احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.

رصد الحالات الإنسانية وتقديم الدعم الفوري

وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوجيه مأموريات متخصصة لرصد الحالات الإنسانية من بين المترددين على كافة الأقسام التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، وقد شملت هذه الإجراءات تقديم كافة سبل التيسير اللازمة لضمان حصول المواطنين على خدماتهم في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وفي لفتة إنسانية تعكس ملامح المنظومة الأمنية الحديثة، استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم تخصيص أماكن لاستقبالهم وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والمستندات الخاصة بهم بشكل فوري، تقديرًا لظروفهم الصحية والسنية.

المنظومة الخدمية

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في كافة المواقع الشرطية الخدمية. وتشدد الوزارة على أن تقديم الخدمة الأمنية المتميزة وتطوير سبل الحصول على المستندات الرسمية يعد أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة، بما يحقق التكامل بين رسالة الأمن وخدمة المجتمع.

