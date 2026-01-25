رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمختلف المحافظات

18 حجم الخط

شارك رجال الشرطة على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، المواطنين في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

وقام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

جاء ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

