رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمختلف المحافظات

  شارك رجال الشرطة على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، المواطنين في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.   

وقام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏ 

وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

جاء ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

الجريدة الرسمية