الأحد 25 يناير 2026
حوادث

ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب ومقلد بالإسكندرية بقيمة نصف مليار جنيه

الداخلية تضبط 3.5
الداخلية تضبط 3.5 طن فضة وذهب مهربة ومقلدة بالإسكندرية بقيمة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد مافيا تهريب المعادن النفيسة وتزوير الدمغات الرسمية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط 3.5 طن من المشغولات الفضية ونحو كيلو جرام من الذهب المهرب والمقلد، في واقعة قدرت قيمتها بنحو 580 مليون جنيه.

وكانت التحريات قد أكدت قيام شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بإدارة نشاط إجرامي متخصص في تهريب المشغولات الذهبية والفضية وإعادة دمغها بختم مزيف لإيهام المواطنين والتجار بسلامتها القانونية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذ المتهمان من 4 مخازن سرية أسفل العقار الذي يقيمان فيه مكاناً لتخزين البضاعة المهربة وممارسة عمليات الحفر والتقليد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، داهمت الأجهزة الأمنية المخازن، حيث تم ضبط المتهمين، وكمية ضخمة من المشغولات الفضية والذهب المهرب، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في تقليد الدمغات الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في التزييف.

الادارة العامة لشرطة التموين والتجا الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أرباح غير مشروعة أجهزة وزارة الداخلية المشغولات الفضية النيابة العامة

