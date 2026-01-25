الأحد 25 يناير 2026
الداخلية تضبط 400 قضية مخدرات وتنفذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة، وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج لافتة في مجالات الضبط والترصد.

ضبط 400 قضية وإحباط ترويج كميات ضخمة

نجحت الإدارات الأمنية في توجيه ضربة قوية لمروجي المواد المخدرة، حيث تم ضبط 400 قضية تورط فيها 451 متهمًا. وشملت المضبوطات كميات هائلة من المواد المخدرة جاء أبرزها:
الحشيش: أكثر من 217 كيلو جرام.
البانجو والهيدرو: ما يزيد عن 47 كيلو جرام.
المخدرات التخليقية: ضبط (19 كجم استروكس، 6 كجم آيس، 5 كجم شابو، و2 كجم بودر).
الهيروين والكوكايين: ضبط أكثر من 11 كيلو جرام هيروين، و6 كيلو جرام كوكايين.
الأقراص المخدرة: ضبط 4059 قرصًا مخدرة متنوعة.
تطهير الشارع من السلاح: ضبط 201 قطعة سلاح ناري 

وفي إطار مواجهة حيازة الأسلحة غير المرخصة، تمكنت الحملات من ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متمًا، تضمنت: 15 بندقية آلية و22 بندقية خرطوش، و160 "فرد خرطوش" محلي الصنع و4 طبنجات، وكميات من الذخائر والمخازن المتنوعة، بالإضافة إلى ضبط 268 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 72978 حكمًا قضائيًا. 

وحققت مصلحة تنفيذ الأحكام طفرة كبيرة بضبط الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 72,978 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت: 287 حكم جناية، و27,396 حكم حبس (جزئي ومستأنف)، و34,970 حكم غرامة، و10,325 مخالفة.

ملاحقة البلطجة وتأمين الطرق

لم تقتصر الحملات على المداهمات فقط، بل امتدت لتشمل الانضباط الشارع، حيث تم: ضبط 12 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة والترويع، وضبط 16 متهم هارب مطلوبين في قضايا مختلفة، وتحرير 23,230 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 240 دراجة نارية مخالفة.

فحص السائقين والقيادة تحت تأثير المخدر

وفي سياق تأمين الطرق السريعة والحفاظ على أرواح المواطنين، تم فحص 55 من سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 10 حالات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الأمنية المكثفة بصفة دورية، لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقرار المواطنين. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

