ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وكانت الأجهزة المختصة قد رصدت قيام المتهمة بنشر فيديوهات عبر صفحاتها الشخصية تضمنت حركات راقصة وإيحاءات خادشة للحياء، إلى جانب استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وتبين من الفحص أن لها معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفيديوهات المتداولة، أقرت بصحة الواقعة، واعترفت بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.