الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2520 نزيلًا بمناسبة عيد الشرطة الـ74

قرر قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الإفراج عن 2520 نزيلًا تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.



يأتي هذا العفو الرئاسي ضمن توجه وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تهدف إلى إصلاح النزلاء عبر برامج تأهيلية متطورة، مع التركيز على توفير رعاية متكاملة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان محليًا ودوليًا.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى دمج النزلاء في المجتمع بشكل إيجابي، وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية والإصلاحية بعيدًا عن العقاب التقليدي فقط.

