تفاصيل فعاليات اليوم الخامس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب 2026، تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يرسخ مكانته كأضخم حدث ثقافي في العالم العربي، حيث يشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة دولية متميزة.

وتتواصل الأنشطة في يومها الخامس، الموافق الإثنين 26 يناير 2026، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، مع احتفاء خاص بـالأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض.

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

تستهل القاعة الرئيسية نشاطها في تمام الـ 12 ظهرًا بندوة حول "الإرهاب الفكري وتأثيره على الهوية والأمن المجتمعي"، بمشاركة اللواء محمود الرشيدي، والدكتور نور أسامة، والعميد هشام عقل، واللواء هشام وهدان، ويديرها الإعلامي يوسف عابدين.

وفي تمام الـ 2 مساء، تنطلق ندوة "حوارات نجيب محفوظ.. قراءة في الوعي الجمالي والفكري"، بمشاركة محمد سلماوي، ومحمد الشاذلي، ويوسف القعيد، مع استضافة المترجم البولندي جورج يعقوب.

وتتابع القاعة فعالياتها في الـ 4 عصرا بمناقشة "دور الهوية القومية في تعزيز مفهوم الانتماء للأجيال Z وألفا"، ويتحدث فيها الدكتور محمد أحمد مرسي، ومحمود المملوك، والنائبة منى قشطة، والدكتور نور الشيخ، بإدارة مصطفى كريم.

وتختتم فعاليات القاعة في الـ 6 مساء بلقاء فكري حول "الفتوى ودورها في الحفاظ على الهوية"، يتحدث فيه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ويدير اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن.

القاعة الدولية (بلازا 2)

تبدأ القاعة الدولية برنامجها المهني "القاهرة تنادي" في الـ 12 ظهرا، حيث تناقش "تحديات النشر العالمي والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة الشيخ فيصل بن الشيخ منصور وشريف بكر، ونيستوراس بولاكس، ويديرها سيمون دي جوكاس.

وفي الـ 2 مساء، يسلط المعرض الضوء على "الدراسات العربية في رومانيا" (ضيف الشرف)، لمناقشة التاريخ والحاضر والترجمة كأداة للفهم الثقافي، بإدارة محمد سويلم.

أما في الـ 4 عصرا، فتقام ندوة "كتاب وجوائز" حول الدكتور وائل فاروق وحصوله على جائزة اتحاد الصحفيين المتوسط، بمشاركة الدكتور حسين محمود وعمرو خفاجي، وإدارة سيد محمود.

وتختتم القاعة يومها في السادسة مساء بندوة مميزة حول "كتابات الدبلوماسيين المصريين خلال عام 2025"، بمشاركة السفراء أشرف عقل، وعبير بسيوني، ومحمد مصطفى، ومرفت تلاوي، وناجي غابة، والسكرتير الثالث هاجر عبد اللطيف، ويديرها السفير عمرو الجويلي.

"كاتب وكتاب" (بلازا 1)

يشهد محور "كاتب وكتاب" في الـ 12 ظهرا ندوة "ثورة التعليم بالذكاء الاصطناعي" للدكتور محمد العزب، بمشاركة الدكتور خالد عبد الفتاح والدكتور خالد فرحون، وإدارة حسام أبو العلا.

وفي الـ 2 مساءً، تستعرض ندوة "نصف حليم الآخر" للكاتب عادل السنهوري ملامح من حياة العندليب الأسمر، بمشاركة الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور محمد شبانة، والموسيقار هاني مهني، وإدارة سمية عبد المنعم.

وفي الـ 4 عصرا، يتم تناول سيرة الموسيقار كمال الطويل للكاتب سعيد الشحات، بمشاركة المخرج خالد يوسف وزياد الطويل، وإدارة وائل السمري.

بينما تخصص الساعة الـ 6 مساء لمناقشة مذكرات الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي "مع خالص تحياتي"، بمشاركة أمل عبد المنعم مدبولي، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتور محمد سعيد محفوظ، وإدارة الدكتور عادل عوض.

الصالون الثقافي (بلازا 2)

يستضيف الصالون الثقافي في الـ 12 ظهرا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمناقشة "الجرائم البارزة في المجتمع المصري"، بمشاركة الدكتور سامح إسماعيل والدكتور وليد رشاد، مع مداخلات للدكتور عمرو الورداني والدكتورة هالة رمضان والدكتور ياسر محمد السيد، وإدارة الدكتور سعيد المصري.

وفي الـ 2 ظهرا، تقام ندوة "جيل يكتب العالم بطريقته" حول قصيدة اليوم، بمشاركة زيزي شوشة، وعبد الرحمن مقلد، ومحمد المتيم، ومروة مجدي، وإدارة إيمان جبل.

وتقام في الـ 4 عصرا احتفالية كبرى بالأديب إبراهيم عبد المجيد تحت عنوان "ثمانون عاما ولا تزال الحكاية تبدأ"، بمشاركة نخبة من النقاد والكتاب منهم أحمد فضل شبلول، والدكتور أيمن تعيلب، وأيمن الحكيم، والدكتور إيهاب بديوي، وإيهاب الملاح، والدكتور حسين عبد البصير، وزين العابدين فؤاد، والدكتور يسري عبد الله، وإدارة محمود التميمي.

وتختتم الفعاليات في الـ 6 مساء بمئوية الفنانة عايدة عبد الكريم بمشاركة الدكتور خالد زكي والدكتور طارق الكومي، وإدارة الدكتور أحمد عبد الكريم.

مؤتمرات وندوات متخصصة (بلازا 1)

تحتضن قاعة المؤتمرات ندوة حول "محمد عبد المطلب والبلاغة الجديدة"، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية في الـ 12 ظهرا بكلمات للدكتور خيري دومة والدكتور شوكت المصري والدكتور أحمد مجاهد وتستمر الفعاليات على مدار اليوم.

وفي محور الندوات المتخصصة، تقام في الـ 12 ظهرا مائدة مستديرة حول "تمثال نهضة مصر" بمشاركة الدكتور محسن عطية والدكتور محمد العلاوي ومحمد كمال.

وفي الـ 2 مساء، يناقش البرنامج المهني "مكتبات بيع الكتب والتوزيع الخارجي" بمشاركة جايمس دنفي وخالد لطفي وفيديريكو لانج، وإدارة نادية واصف.

وتختتم الندوات في الـ 6 مساء بمناقشة كتاب "سكك حديد مصر" (ترجمة الدكتور حسن نصر الدين)، بمشاركة الدكتور بدوي رياض، والدكتور خلف الميري، والدكتور السيد فليفل، وإدارة الدكتورة إيمان عامر.

