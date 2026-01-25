انهيار جزئي بعقار مكون من طابقين في منطقة الدويقة بالقاهرة

18 حجم الخط

شهدت منطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، منذ قليل، حادث انهيار جزئي لعقار سكني مكون من طابقين (أرضي وأول)، حيث هرعت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار مفاجئ لأحد العقارات القديمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ البري إلى المكان.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني مشدد حول محيط العقار لتسهيل عمليات رفع الأنقاض، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للإنقاذ ورفع الركام.

