ضبط شخصين بتهمة تعاطي المواد المخدرة داخل سيارة ميكروباص بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة النزهة، رفقة قائد السيارة.

و بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، والشخص الجالس بجواره، ويعمل عاملًا.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية؛ أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج عبر ميناء الإسكندرية الدولى وبحوزته 66 قطعة عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال "يشتبه فى أثريتها"؛ مخبأة داخل ملابسه.

وبفحص العملات تنسيقًا والجهات المختصة تبين أثريتها وبمواجهته أقر بحيازته لها بقصد تهريبها خارج البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

