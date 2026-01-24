تعليم أسيوط يتابع ورشة "أساسيات التدريس الفعال" ضمن البرنامج التدريبي

18 حجم الخط

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم السبت، ورشة تدريب "أساسيات التدريس الفعال " بإدارة البدارى التعليمية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى " التعليم من أجل الغد "، والذى تنفذه إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

جاء ذلك بإشراف وحضور محمد زيدان مدير عام إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية وجمال حافظ مدير إدارة البدارى التعليمية والدكتورة منال محمد رمضان منسق البرنامج ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية وسيد هاشم رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية والعشرات من الموجهين والمعلمين المستهدفين بإدارة البدارى التعليمية.

حقائب تدريبية تتضمن أساسيات التدريس الفعال "معلم الغد

وتابع وكيل التعليم بأسيوط فعاليات ورش العمل التى يجرى تنفيذها بإدارة البدارى التعليمية.

من خلال حقائب تدريبية تتضمن اساسيات التدريس الفعال "معلم الغد " وبحضور بعض الموجهين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من التدريب الملاحظة الصفية كما حاور وكيل الوزارة المعلمين والموجهين المستهدفين حول أهمية التدريب وصقل خبراتهم ومهاراتهم لمواكبة التحول الرقمى والأساليب الحديثة فى التدريس.

ووجه "دسوقى " خلال كلمته للحضور بضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبى ومن خبرات المدربين مشيرا إلى دعمه الكامل للبرنامج لتخريج فريق من الموجهين والقيادات المدرسية والمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية قادرين على النهوض بمهارات القيادة والملاحظة والتدريس الفعال وربطها بالتكنولوجية الحديثة ضمن خطة وسياسة الدولة للتحول الرقمى ودمج التكنولوجية فى العملية التعليمية.

وأكد وكيل التعليم بأسيوط أهمية البرنامج فى بناء قائد فعال يساهم فى تحسين البيئة التعليمية وتحسين التواصل والتفاعل وتعزيز الثقة فى المعلمين وبناء مهاراتهم التكنولوجية لمواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نتائج أكاديمية أفضل ومواكبة التطورات من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتعليم الالكترونى تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم فى التحول الرقمى وتنفيذ برامج التنمية المستدامة فى قطاع التعليم.

