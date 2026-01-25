الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

سعر السكر
سعر السكر
18 حجم الخط

يعد السكر من من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويدخل في عدد كبير من الصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

أسعار السكر اليوم   

يواصل   سعر السكر اليوم، استقراره في السوق، حيث سجل سعر كيلو السكر مابين 28 و32 جنيهًا في السوق المحلي.

وتختلف الأسعار حسب  نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة. 

سعر السكر التمويني 

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

انتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اليوم سعر السكر التمويني اسعار السكر صناعة السكر

مواد متعلقة

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026
ads

الأكثر قراءة

دافوس.. عالم بلا ورقة توت!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

كل ما تريد معرفته عن مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم بعد قرار السيسي بإنشائها

بتخفيضات 10 جنيهات، أسعار الدواجن المجمدة واللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

باحث في شؤون التيارات الإسلامية: مخطط إزاحة الجولاني بدأ والحكومة الانتقالية واجهة وهمية

رئيس الرقابة المالية: 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح، ولا عصا سحرية في التطوير

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

المزيد
الجريدة الرسمية