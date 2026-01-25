أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

18 حجم الخط

عبر الفنان أحمد الرافعي على سعادته الكبيرة بفعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن المعرض هذا العام يشهد حالة من التنوع والثراء الثقافي، من خلال تعدد الندوات والأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

وأشار الرافعي في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن فعاليات المعرض هذا العام مشرفة جدا وبها مجهود واضح، لافتا إلى أن كثرة الأنشطة الثقافية والفنية تعكس حرص القائمين على المعرض على تطويره عامًا بعد عام.

وتحدث الفنان أحمد الرافعي عن علاقته بالقراءة، مؤكدًا أنها عادة قديمة ارتبطت بطفولته، موضحًا أن والده كان حريصًا على اصطحابه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تكوين وعيه الثقافي وحبه للكتاب

أكد الرافعي أنه لا يمكن أن تحل القراءة الرقمية محل الكتاب الورقي، مضيفًا: “الفوتونات الضوئية لا يمكن أن تحل محل السطر والورقة، وكل الأعداد التي تزداد كل سنة بتأكد إنه لأ”.

وأضاف أن من أكثر العناوين التي لفتت انتباهه خلال جولته، الكتب المترجمة داخل جناح الأزهر، مؤكدا أنها تمثل جسر مهما لنقل المعارف والثقافات المختلفة إلى القارئ العربي، وتتميز بالتنوع والعمق في الطرح.

ومن الاجنحة التى أشاد بها الفنان أحمد الرافعي أجنحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية داخل المعرض، فقال: “الدفاع عاملة شغل حلوة أوي، سواء من خلال عرض الكتب أو تقديم محتوى معرفي يعرف القراء بتاريخ مصر، إلى جانب تشغيل الأغاني الوطنية وتنظيم فعاليات متنوعة ساهمت في جذب الزوار”.

وأشار الرافعي إلى أنه كان يتمنى العثور على كتب مخصصة للأطفال تشرح لهم أسباب الاحتفال بعيد الشرطة، وتروي حكاية هذه المناسبة الوطنية بشكل مبسط يناسب أعمارهم، مؤكدًا أهمية توجيه محتوى توعوي للنشء يساعدهم على فهم المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والوعي لديهم منذ الصغر.

واختتم الفنان أحمد الرافعي حديثه بالتأكيد على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يظل واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية في مصر، لما يقدمه من معرفة متنوعة وفرص حقيقية للتواصل بين القارئ والكتاب.

