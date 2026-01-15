تعليم أسيوط يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

18 حجم الخط

ترأس محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس غرفة عمليات المديرية لمتابعة ختام امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025/ 2026 للصفين الأول والثانى الثانوى العام وذلك على مستوى 11 إدارة تعليمية بمراكز وأحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات للعملية التعليمية وكافة أعمال الامتحانات.

جاء ذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية بالمديرية ومدير التعليم العام وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية وعاطف محمد عمر مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ودكتورة أميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية وحسام محمد محمود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

ختام امتحانات اليوم وسط متابعات مستمرة

وأشار وكيل التعليم بأسيوط إلى أنه يتابع بصفة مستمرة ختام أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول بالمدارس الثانوية العامة والتى تختتم امتحاناتها اليوم وسط متابعات مستمرة من المتابعة الميدانية ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى المراحل الدراسية لحل أية مشكلات قد تطرأ وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لافتا إلى أن غرفة العمليات مستمرة فى الانعقاد حتى انتهاء جميع لجان الامتحانات اليوم مع الربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة.

وأوضح مدير التعليم أسيوط أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم بلغ 59 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى العام والمنازل والخدمات بمحافظة أسيوط مؤكدا أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان والتنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالانضباط في مواعيد فتح اللجان والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التعليمات الخاصة بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين والالتزام بالزى المدرسى للطلاب وفقا لكل مدرسة.

