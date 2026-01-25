إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في قضية السب والقذف

18 حجم الخط

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وقدف محاميي خصومها.

جاء القرار عقب نظر جلسة التحقيقات، حيث واجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، والتي شملت التهديد والترويع، في وقائع أثارت جدلًا واسعًا.

وقالت والدة شيماء جمال، إن ما صدر منها كان رد فعل عما قاله المدعيان في حق ابنتها ولن تسمح لأحد بالحديث عن ابنتها بالسوء.

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

