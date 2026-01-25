الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في قضية السب والقذف

والدة شيماء جمال،
والدة شيماء جمال، فيتو
18 حجم الخط

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وقدف محاميي خصومها.

جاء القرار عقب نظر جلسة التحقيقات، حيث واجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، والتي شملت التهديد والترويع، في وقائع أثارت جدلًا واسعًا. 

وقالت والدة شيماء جمال، إن ما صدر منها كان رد فعل عما قاله المدعيان في حق ابنتها ولن تسمح لأحد بالحديث عن ابنتها بالسوء. 

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.  

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.  

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية الراحلة شيماء جمال الراحلة شيماء جمال المذيعة شيماء جمال شيماء جمال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات قانون الاتصالات ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال والدة شيماء جمال

مواد متعلقة

حبس لص مساكن بعد سقوطه في قبضة أمن القاهرة

إخلاء سبيل رمضان صبحي بعد إنهاء الإجراءات بقسم شرطة أبو النمرس

النيابة العامة تستدعي مالك محل تجاري بالتجمع بعد نشوب حريق هائل دون إصابات

خبير قانوني عن رمضان صبحي: وقف تنفيذ الحكم يستدعي الإفراج عنه فورًا

قبول استئناف رمضان صبحي ووقف تنفيذ حكم حبسه عاما في قضية التزوير لمدة 3 سنوات

قضية التزوير، أول ظهور لـ رمضان صبحي بعد خروجه من قفص الاتهام بقاعة المحكمة

شريف إكرامي يحضر جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه (صور)

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية