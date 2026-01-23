الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

حملات مكثفة على الجمعيات الزراعية بأسيوط للتأكد من جودة الأسمدة وتوزيعها على المستحقين

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري على منظومة الأسمدة الزراعية المستخدمة بالأراضي الزراعية، ولاسيما الأسمدة الموردة للجمعيات والتعاونيات الزراعية بالمحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب، بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وحماية حقوق المزارعين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأت تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على الجمعيات الزراعية، شملت سحب عينات عشوائية من جميع أنواع الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي، وإرسالها إلى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المدونـة عليها.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من مديرية الزراعة بأسيوط للمرور على الجمعيات الزراعية، تضم الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، والدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، بهدف إحكام منظومة الصرف، وضمان جودة الأسمدة، والحفاظ على حقوق المزارعين، ودفع جهود التنمية الزراعية على أرض الواقع.

حملات على الجمعيات للتأكد من جودة الأسمدة المتداولة

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار شن الحملات الرقابية بكافة مراكز وقرى محافظة أسيوط، للتأكد من جودة الأسمدة المتداولة ومدى التزامها بالمواصفات المقررة، وفقًا لمعايير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الدكتور علاء فاروق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة في التوزيع دون تهاون أو محاباة.

زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

زراعة أسيوط تنظم ندوات إرشادية عن الأمراض المهددة للثروة الحيوانية

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع أية بلاغات أو شكاوى.

