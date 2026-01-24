مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم أنشطة متنوعة للأطفال والشباب خلال إجازة نصف العام

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تستهدف بناء وعي النشء والشباب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به فروع مكتبة مصر العامة في نشر الثقافة وتنمية المواهب واكتشاف القدرات الإبداعية لدى الأطفال.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس مدير المكتبة، ينظم حزمة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ضمن فعاليات إجازة نصف العام، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية وبناءة.

تنوع الأنشطة بمكتبة مصر العامة بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الأنشطة تتضمن نشاط المسرح، ومسرح العرائس الذي يحظى بإقبال كبير من الأطفال، إلى جانب حكى القصص الهادفة إلى تنمية مهارات القراءة والتخيل، فضلًا عن أنشطة الرسم والتلوين التي تساهم في صقل الحس الفني وتعزيز الإبداع لدى المشاركين.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة محافظة أسيوط لدعم القوى الناعمة وبناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالطفل ثقافيًا وفنيًا، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بدعوة الأسر إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في أنشطة المكتبة، لما لها من أثر إيجابي في تنمية الشخصية وبناء جيل واعي ومبدع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الثقافية التي تخدم المجتمع الأسيوطي.

