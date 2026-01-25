الأحد 25 يناير 2026
زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

زغلول صيام
زغلول صيام
ربما لا يوجد حديث في الساحة إلا عن قرار الحكومة بفرض ضرائب علي الهاتف المحمول القادم من الخارج، وتابعت أمس حوارا في إحدى حلقات برنامج الأستاذ عمرو أديب، خرج فيه مسئول من جهاز تنظيم الاتصالات، يؤكد أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الصناعة الوطنية.. وتوفير مناخ مناسب لكبري الشركات العالمية التي دخلت مصر لتصنيع الهاتف المحمول، بعد أن ذكر أن العمالة المصرية تزداد يوما بعد الآخر، ومعها تزداد فرص العمل.

كلام عظيم جدا إذا كان الهدف هو إنشاء صناعة وطنية وتوفير الحماية لها ولكن … 

مقدما جملة ما تستورده مصر من المستلزمات الرياضية يصل إلي عدة مليارات من الجنيهات سنويا، وهو ما يعني مئات الملايين من الدولارات..هذا رغم أن هناك صناعات في مصر بح صوت أصحابها بحثا عن توفير الحماية والدعم، ولكن ودن من طين وأخري من عجين.

مستلزمات رياضية يعني ملابس رياضية، تيشرتات وترنجات وجواكت وشرابات، وكل ما يرتديه اللاعب في أي لعبة مرورا بالكرة نفسها، وأشياء كثيرة يتم استيرادها بالدولار.

وأنا علي يقين أن هناك في الأراضي المصرية مصانع تعاني الأمرين في تسويق نفسها، ومافيا الاستيراد تحاربها بكل ضراوة ……..

أعرف مجموعة شباب افتتحوا مصنعا لتصنيع كرة القدم والكرة الطائرة في ضواحي المنيا، ويقدمون منتجا تستطيع أن تقول إنه أفضل من المستورد، وربما أفضل من كرة الدوري ذاتها، ورغم ذلك لا دعم ولا يحزنون ….. وبدلا من تشجيعهم والأخذ بأيديهم نضع العراقيل أمامهم …..

مصنع لانتاج الكور في مصر 
مصنع لانتاج الكور في مصر 

وهناك مصنع ملابس ينتج نسخ تقليد من زي منتخب مصر، أؤكد وعن تجربة أنه أفضل من المنتج الذي يتم استيراده من الخارج، وجودته أفضل مليون مرة مما يرتديه محمد صلاح ورفاقه !!

كوبي من زي المنتخب بايادي مصريه 
كوبي من زي المنتخب بايادي مصريه 

 

أليست هذه المصانع أحق بالحماية والدعم من مصانع التليفونات ؟! 

سيادة رئيس الوزراء …أعرف جيدا أن هناك أندية وأندية كبيرة جدا في مصر، ترتب معسكرات في الخارج، حيث تقوم باستلام شحنات اللبس هناك، وتعود بها دون أن تدفع مليما واحدا من حق الدولة والكل يعرف ذلك ……

ربوع مصر مليئة بالمصانع التي تنتج زيا رياضيا أفضل كثيرا من الماركات العالمية، بل إن بعضها يصدر للخارج ، ويعود إلينا محملا بتكلفة دولارية كبيرة جدا، لأن هناك مافيا تستفيد من وراء ذلك ؟!

في يوم من الأيام كنا روادا في صناعة الغزل والنسيج قبل هجمة مافيا الاستيراد.. ولدينا مدن صناعية علي أعلي مستوي..ماذا لو أن هناك قرارا يوقف تلك المهزلة ؟! نزيف دولاري رهيب لغياب الضمير ……

لقد شاركنا في مونديال 90 بزي مصري خالص، صممه الراحل الجوهري، وتم تنفيذه في مدينة المحلة الكبري إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر …..

ارجوكم ادعموا الشباب ….ادعموا محمد هيثم صاحب مصنع الكور في المنيا، ادعموا أصحاب مصانع الملابس الرياضية لوجه الله والوطن. 

 

الجريدة الرسمية