جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل مباراته الليلة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 23 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- أرسنال 50 نقطة

2- مانشستر سيتي 46 نقطة

3- أستون فيلا 43 نقطة

4- ليفربول 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 35 نقطة

6- تشيلسي 34 نقطة

7- فولهام 34 نقطة

8- برينتفورد 33 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

10- سندرلاند 33 نقطة

11- إيفرتون 32 نقطة

12- برايتون 30 نقطة

13- بورنموث 30 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة

15- كريستال بالاس 28 نقطة

16- ليدز يونايتد 25 نقطة

17- نوتنجهام 22 نقطة

18- وست هام 20 نقطة

19- بيرنلي 15 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط

وتستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 4 مباريات على رأسهم قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا

كريستال بالاس ضد تشيلسي – الساعة 4 عصرا

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 4 عصرا

آرسنال ضد مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء

وتختتم الجولة غدا الاثنين مباريات الجولة بمواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة 10 مساءً علي ملعب هيل ديكنسون.

وكانت مباريات الجولة الـ 23 إنطلقت أمس السبت وشهدت النتائج التالية..

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي



وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 0-2 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول

وكان مانشستر سيتي عاد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية السيتزنز كل من عمر مرموش وأنطوان سيمينيو في الدقيقتين 6 و45+2.



الفوز منح السيتي فرصة تقليص الفارق مع آرسنال، المتصدر، إلى 4 نقاط مؤقتا، بعدما وصل إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 8 نقاط في المركز الأخير.

