السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صيانة شاملة لـ 51 معدة وسيارة بالحملة الميكانيكية بأسيوط وعودتها للعمل

اصطفاف معدات حي شرق
اصطفاف معدات حي شرق بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اصطفاف 51 مركبة ومعدة تابعة للوحدة المحلية بحي شرق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة، ضمن خطة المحافظة لإعادة تأهيل واستثمار المعدات المعطلة بما يخدم احتياجات المواطنين ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حضر فعاليات الاصطفاف كل من أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نواب رئيس الحي، ومدير الحملة الميكانيكية بحي شرق.

الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 51 معدة تمهيدا لعودتها للعمل 

وتفقد محافظ أسيوط 51 سيارة ومركبة تنوعت بين سيارات جامبو قلاب، وقلابات كبس، وأوناش، وسيارات كسح، ولوادر، وسيارات نقل بعد الانتهاء من صيانتها ورفع كفاءتها تمهيدًا لعودتها للعمل مرة أخرى، بما يوفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة والمحافظة.

اتباع نظام صيانة دورية للمركبات لضمان استمرارها في أداء مهامها

وأشاد أبو النصر بجهود العاملين في الحملة الميكانيكية بمحافظة أسيوط، موجهًا بسرعة الانتهاء من صيانة باقي المعدات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المال العام من خلال اتباع نظام صيانة دورية للمركبات لضمان استمرارها في أداء مهامها بالجودة المطلوبة.

محافظ أسيوط يوجه برفع جاهزية وصيانة معدات الحملة الميكانيكية

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح

وأضاف محافظ أسيوط أن إعادة تأهيل معدات الحملة الميكانيكية يأتي في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التضامن الاجتماعي الحملة الميكانيكية التنمية المستدامة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدير الحملة الميكانيكية وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

ظهور جامعة أسيوط في 6 تخصصات رئيسية بتصنيف التايمز العالمي

محافظ أسيوط يعلن مشاركة ذوي الهمم في قطار الشباب خلال جولته السياحية

حملات مكثفة على الجمعيات الزراعية بأسيوط للتأكد من جودة الأسمدة وتوزيعها على المستحقين

تنفيذي أسيوط يناقش ملفات التقنين والتصالح وإزالة التعديات

ختامها مسك، طلاب الإعدادية بأسيوط يعبرون عن سعادتهم بسهولة امتحان العلوم

محافظ أسيوط يكرم مسن تسعيني تحدى الأمية ويسلمه شهادة تقدير (فيديو)

استرداد 11 فدانًا خلال إزالة 25 حالة تعدي في 9 مراكز بأسيوط

تعليم أسيوط: امتحان العلوم لم يخرج عن الكتاب المدرسي

ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية