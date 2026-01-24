صيانة شاملة لـ 51 معدة وسيارة بالحملة الميكانيكية بأسيوط وعودتها للعمل

18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اصطفاف 51 مركبة ومعدة تابعة للوحدة المحلية بحي شرق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة، ضمن خطة المحافظة لإعادة تأهيل واستثمار المعدات المعطلة بما يخدم احتياجات المواطنين ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حضر فعاليات الاصطفاف كل من أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نواب رئيس الحي، ومدير الحملة الميكانيكية بحي شرق.

الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 51 معدة تمهيدا لعودتها للعمل

وتفقد محافظ أسيوط 51 سيارة ومركبة تنوعت بين سيارات جامبو قلاب، وقلابات كبس، وأوناش، وسيارات كسح، ولوادر، وسيارات نقل بعد الانتهاء من صيانتها ورفع كفاءتها تمهيدًا لعودتها للعمل مرة أخرى، بما يوفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة والمحافظة.

اتباع نظام صيانة دورية للمركبات لضمان استمرارها في أداء مهامها

وأشاد أبو النصر بجهود العاملين في الحملة الميكانيكية بمحافظة أسيوط، موجهًا بسرعة الانتهاء من صيانة باقي المعدات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المال العام من خلال اتباع نظام صيانة دورية للمركبات لضمان استمرارها في أداء مهامها بالجودة المطلوبة.

وأضاف محافظ أسيوط أن إعادة تأهيل معدات الحملة الميكانيكية يأتي في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.