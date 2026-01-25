3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

18 حجم الخط

تعرض فريق ليفربول لهزيمة غير متوقعة أمام بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتعقد مهمته في الحفاظ على المركز الرابع، في ظل ضغط متزايد من مانشستر يونايتد وتشيلسي في حال تحقيقهما الفوز.

غضب جماهير ليفربول ومطالب برحيل سلوت

وأثارت الخسارة موجة غضب واسعة بين جماهير الريدز، التي طالبت بإحداث تغيير جذري، ووجهت انتقادات حادة إلى المدرب الهولندي أرني سلوت وعدد من نجوم الفريق، بسبب التراجع الواضح في الأداء والنتائج.

ورغم هذا الغضب، لا تزال إدارة نادي ليفربول متمسكة بالهدوء وتؤكد دعمها لسلوت في الوقت الراهن، مع عدم وجود نية فورية لإقالته، غير أن استمرار نزيف النقاط قد يجعل المدرب الهولندي الخيار الأول للدفع بثمن الأزمة في المرحلة المقبلة.

وفي حال اتخاذ قرار التغيير، تملك إدارة النادي عدة بدائل بارزة، تتقدمها ثلاثة أسماء من "الأساطير" المتاحة حاليًا دون ارتباط تدريبي.

تشابي ألونسو

المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي أقيل مؤخرًا من تدريب ريال مدريد، يمتلك سجلًا تدريبيًا لافتًا، بعدما قاد باير ليفركوزن لكسر هيمنة بايرن ميونخ والتتويج بالدوري والكأس دون هزيمة. كما يُعد أحد أساطير ليفربول، ويعرف بيئة النادي وجماهيره عن قرب.

تشافي هيرنانديز

أسطورة وسط برشلونة تشافي هيرنانديز، الذي قدم تجربة تدريبية ناجحة مع فريقه السابق، أعاده خلالها لمنصات التتويج واعتمد بقوة على اللاعبين الشباب. أسلوبه القائم على فلسفة الاستحواذ والضغط قد يمنح ليفربول هوية فنية جديدة.

ستيفن جيرارد

القائد التاريخي لليفربول ستيفن جيرارد، يظل الاسم الأقرب لقلوب الجماهير؛ لما يمثله من رمزية وتاريخ داخل النادي.

ويملك جيرارد تجربة تدريبية محترمة، إضافة إلى معرفته العميقة بثقافة الفريق؛ ما قد يجعله خيارًا قادرًا على توحيد الصفوف وإنقاذ الموسم.

ويبقى قرار التغيير مرهونًا بتطور النتائج في الجولات المقبلة، لكن المؤكد أن ليفربول يقف أمام مفترق طرق قد يعيد رسم ملامح مستقبله القريب.





