ختامها مسك، طلاب الإعدادية بأسيوط يعبرون عن سعادتهم بسهولة امتحان العلوم

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة العلوم، وسط إجراءات مشددة لمنع حالات الغش أو أعمال الشغب بمحيط اللجان.

سهولة امتحان مادة العلوم في ختام امتحانات الإعدادية

َوعبر طلاب الشهادة الإعدادية عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة العلوم من ناحية، وبدء إجازة نصف العام من ناحية أخرى، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة.

في ذات السياق، كان محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أجرى اليوم الخميس، جولة تفقدية ببعض لجان إدارة ساحل سليم التعليمية لمتابعة ختام امتحانات الشهادة الاعدادية والتى انتهت اليوم بامتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات داخل اللجان، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات.

واطمأن وكيل التعليم بأسيوط - خلال جولته على اللجان - على مستوى أسئلة امتحان العلوم والتى لم تخرج عن الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات وتم التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلا عن تواجد أمن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات أو أى وسيلة إلكترونية داخل اللجان (سماعات بلوتوث أو الساعات الرقمية الحديثة وغيرها)، وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح "دسوقى" أن غرفة عمليات متابعة أعمال امتحانات الإعدادية بمقر مديرية التربية والتعليم تواصل عملها حتى انتهاء عمل كافة اللجان وتسليم أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية "الكنترول"، لافتا إلى أنه وعلى مدار أعمال الامتحانات واصلت الغرفة انعقادها بمشاركة المسئولين عن عملية الامتحانات، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل أية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان والملاحظين أو الطلاب – لا قدر الله.

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بأسيوط اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة، يؤدون الامتحان فى 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

