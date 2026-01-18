الأحد 18 يناير 2026
محافظات

تعليم أسيوط: إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب المتعثرين

اجتماع تعليم أسيوط
اجتماع تعليم أسيوط بمديري الإدارات، فيتو
قال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تقرر إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى " توفاس " لطلاب الصف الأول الثانوى المتعثرين من المرة الاولى وذلك عبر رابط منصة كيريو اليابانية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 وفقا للقواعد التى حددتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء الدكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط.

إبلاغ الطلاب الذين تعثروا فى أداء امتحان " التوفاس " بموعد الامتحان الجديد

وأشار وكيل التعليم بأسيوط – خلال ترؤسه غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم - عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع مديري الادارات التعليمية، إلى أنه تم التنبيه على ضرورة إبلاغ الطلاب الذين تعثروا فى أداء امتحان "  التوفاس " المرة الاولى، بموعد الامتحان الجديد المقرر له يوم الثلاثاء 20 يناير، والمتابعة المستمرة للاطمئنان على حل جميع المشكلات التقنية والفنية التى تواجه الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة حدوث صعوبات مع بعض الطلاب فى أداء الامتحان.

ولفت إلى أن الدخول على منصة كيريو للبرمجة لأداء الامتحان يجرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التى حددتها الوزارة للطلاب وتم توزيعها على مديرى المدارس اليوم.

وأوضح " دسوقى " أن امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعى تتم عبر أجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي وتتاح الاختبارات عبر أجهزة حاسوب مجهزة داخل المدارس عبر رابط منصة كيريو اليابانية ويمكن للطلاب الدخول على المنصة الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا ويتكون الامتحان من 20 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد ويبلغ زمن الامتحان 40 دقيقة من لحظة التسجيل فى الامتحان وتكون نسبة النجاح المقررة 60% وفى حال حدوث أى عطل فنى أو توقف الجهاز أثناء الامتحان يتم إخطار المشرف مع السماح للطالب بالتنقل بين الأسئلة طوال مدة الاختبار.

الجريدة الرسمية