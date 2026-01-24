السبت 24 يناير 2026
البدء في تنفيذ مشروع "كابيتانو" بالقرية الأوليمبية بأسيوط لاكتشاف المواهب

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بدعم المشروعات القومية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، خاصة تلك التي تسهم في إعداد جيل رياضي متميز قادر على تمثيل أسيوط والمشاركة في مختلف المنافسات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

مشروع «كابيتانو» يقام على ملعب القرية الأولمبية

وأوضح محافظ أسيوط أن تدريبات مشروع «كابيتانو» يقام حاليًا على ملعب القرية الأولمبية بجامعة أسيوط، ضمن برنامج تدريبي منتظم يُنفذ ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويستهدف رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، وفق سياسة وزارة الشباب والرياضة الداعمة للمشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب، وهو ما تعمل عليه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويقي، وكيل الوزارة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن مشروع «كابيتانو» يعد نموذجًا ناجحًا لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، حيث تُنفذ التدريبات تحت القيادة الفنية للدكتور عماد سمير، المدير الفني للمشروع بكلية علوم الرياضة، وبمشاركة الجهاز الفني المكون من الكابتن جلال عبد اللطيف والكابتن عمر حلمي، إلى جانب الإدارة التنفيذية للكابتن حسين أحمد، مدير المشروع.

رياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

رياضة أسيوط، تشكيل لجان ميدانية للحصر الفعلي للمنشآت التي تحتاج إلى تطوير

وأكد محافظ أسيوط أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطة متكاملة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة داخل منشآت رياضية متميزة، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وإعدادهم بدنيًا وفنيًا على أسس علمية سليمة، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكافة المشروعات الرياضية التي تستهدف بناء جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم محافظة أسيوط في مختلف المحافل الرياضية.

