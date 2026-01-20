محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

18 حجم الخط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معًا مجددًا مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة وليد جمال رئيس المركز تواصل متابعة الأعمال الجارية بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والتصالح للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.

وشدد محافظ أسيوط على تقديم كافة التسهيلات الممكنة بالمراكز التكنولوجية للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والاحياء بمحافظة أسيوط تواصل عملها في ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وكان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.