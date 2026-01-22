تعليم أسيوط: امتحان العلوم لم يخرج عن الكتاب المدرسي

18 حجم الخط

أجرى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، جولة تفقدية ببعض لجان إدارة ساحل سليم التعليمية لمتابعة ختام امتحانات الشهادة الإعدادية والتى تنتهى اليوم بامتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ويأتي ذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات داخل اللجان فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، رافقه خلالها أسامة عبد العال مدير ادارة ساحل سليم التعليمية وكمال عبد الرحمن وكيل الإدارة.

واستهل وكيل التعليم بأسيوط جولته التفقدية بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط وانتظامها اليوم فى مادة العلوم بمدرسة الغريب الإعدادية المشتركة البالغ عدد لجانها 21 لجنة

ثم استكمل جولته بتفقد لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات البالغ عدد لجانها 19 لجنة ثم مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات البالغ عدد لجانها 24 لجنة.

امتحان العلوم لم يخرج عن الكتاب المدرسى

وأطمأن وكيل التعليم بأسيوط - خلال جولته على اللجان - على مستوى أسئلة امتحان العلوم والتى لم تخرج عن الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات وتم التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلا عن تواجد امن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات او اى وسيلة إلكترونية داخل اللجان ( سماعات بلوتوث او الساعات الرقمية الحديثة وغيرها ) وتنظيم دخول وخروج الطلاب الى اللجان والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح "دسوقى" أن غرفة عمليات متابعة اعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمقر مديرية التربية والتعليم تواصل عملها حتى انتهاء عمل كافة اللجان وتسليم أوراق الاجابة إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية "الكنترول " لافتا إلى أنه وعلى مدار أعمال الامتحانات واصلت الغرفة انعقادها بمشاركة المسؤولين عن عملية الامتحانات وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل اية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان والملاحظين او الطلاب.



يذكر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية بمحافظة أسيوط اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

