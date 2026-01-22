الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم أسيوط: امتحان العلوم لم يخرج عن الكتاب المدرسي

وكيل تعليم أسيوط
وكيل تعليم أسيوط يتفقد اللجان، فيتو
18 حجم الخط

 أجرى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، جولة تفقدية ببعض لجان إدارة ساحل سليم التعليمية لمتابعة ختام امتحانات الشهادة الإعدادية والتى تنتهى اليوم بامتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

ويأتي ذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات داخل اللجان فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، رافقه خلالها أسامة عبد العال مدير ادارة ساحل سليم التعليمية وكمال عبد الرحمن وكيل الإدارة.

واستهل وكيل التعليم بأسيوط جولته التفقدية بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط وانتظامها اليوم فى مادة العلوم بمدرسة الغريب الإعدادية المشتركة البالغ عدد لجانها 21 لجنة 
ثم استكمل جولته بتفقد لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات البالغ عدد لجانها 19 لجنة ثم مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات البالغ عدد لجانها 24 لجنة.

امتحان العلوم لم يخرج عن الكتاب المدرسى

وأطمأن وكيل التعليم بأسيوط - خلال جولته على اللجان -  على مستوى أسئلة امتحان العلوم والتى لم تخرج عن الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات وتم التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان، فضلا عن تواجد امن البوابة الرئيسية ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات او اى وسيلة إلكترونية داخل اللجان ( سماعات بلوتوث او الساعات الرقمية الحديثة وغيرها ) وتنظيم دخول وخروج الطلاب الى اللجان والتأكيد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح "دسوقى"  أن غرفة عمليات متابعة اعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمقر مديرية التربية والتعليم تواصل عملها حتى انتهاء عمل كافة اللجان وتسليم أوراق الاجابة إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية "الكنترول " لافتا إلى أنه وعلى مدار أعمال الامتحانات واصلت الغرفة انعقادها بمشاركة المسؤولين عن عملية الامتحانات وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل اية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان والملاحظين او الطلاب.

محافظ أسيوط خلال تفقده امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نتلق شكاوى (فيديو)

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث


يذكر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية بمحافظة أسيوط اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الإعدادية الشهادة الاعدادية امتحان مادة العلوم محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

ضبط 5 آلاف لتر سولار بمحطة وقود قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

لمكافحة عمل الأطفال، محافظ أسيوط يسلم مشروعات إنتاجية لتمكين الأسر اقتصاديا (فيديو)

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز "خان الخليلي" لتدريب الحرف التراثية

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط يكشفون حقيقة تسريب الامتحانات مقابل 100 جنيه (فيديو)

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يناقشان خطة التطوير الرقمي للمحافظة

محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

رياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

محافظ أسيوط خلال تفقده امتحانات الشهادة الإعدادية: لم نتلق شكاوى (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل السابق في حادث سير بالبحيرة

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية