وكيل التعليم بأسيوط: طلاب النظامي يؤدون الامتحان بالتابلت والمنازل والخدمات بالورقي

أجرى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز ساحل سليم تابع خلالها سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2026/2025 بـ6 مدارس تابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات وفى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ورافقه خلال الجولة أسامة عبد العال مدير ادارة ساحل سليم التعليمية وكمال عبد الرحمن وكيل إدارة ساحل سليم التعليمية.

وكيل التعليم يتفقد بعض لجان الامتحانات

استهل وكيل وزارة التعليم بأسيوط جولته بتفقد بعض لجان الامتحانات بمدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة ومدرسة السلام الابتدائية المشتركة وساحل سليم الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد الحسينى سعيد محمد المحروقة الابتدائية المشتركة ومدرسة الغريب الإعدادية المشتركة والتى يؤدى الطلاب فيها الامتحانات بالمراحل المختلفة بصفوف النقل.

وتفقد وكيل التعليم بأسيوط كذلك عددا من لجان امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى "نظامى ومنازل وخدمات" بمدرسة ساحل سليم الثانوية بنات، حيث يؤدى الطالبات الامتحان اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية باستخدام التابلت لطالبات النظامى والورقى لطالبات المنازل والخدمات وتابع سير الامتحانات، حيث اطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان ووضوح الاسئلة كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطالبات أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم أيضا على أداء طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية للامتحانات والتي انطلقت اليوم 10 يناير بمحافظة أسيوط وتستمر حتى الخميس 15 يناير الجارى بالنسبة لصفوف النقل فى إطار من الانضباط وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

