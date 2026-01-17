التعليم: أكثر من 2 مليون طالب سجلوا استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين لاستمارة التقدم الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية بلغ 2,022,056 طالبًا.

وأكدت الوزارة، أن عملية التسجيل تمت بنجاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني ساهم في تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، وضمان دقة البيانات وسرعة حصر الأعداد الفعلية للمتقدمين للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن العدد المسجل، والذي يقدر بـ مليونين واثنين وعشرين ألفًا وستة وخمسين طالبًا، يعكس حجم المنظومة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي، ويؤكد جاهزية المديريات التعليمية لاستقبال الطلاب داخل اللجان الامتحانية وفق الضوابط المقررة.

انتظام سير الامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها نسّقت مع المديريات التعليمية بالمحافظات كافة، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكدت الوزارة استمرار المتابعة اليومية من غرف العمليات المركزية، لرصد أي شكاوى أو معوقات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، والتعامل الفوري معها، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منضبطة وآمنة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور، وتأكيدات رسمية على الالتزام بالمناهج الدراسية وعدم خروج الأسئلة عن الإطار المقرر.

