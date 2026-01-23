محافظ أسيوط يعلن مشاركة ذوي الهمم في قطار الشباب خلال جولته السياحية

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص الدولة على توفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الهمم، وتهيئة بيئة داعمة تُمكّنهم من المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المجتمعية، مع توفير سبل الراحة والتيسيرات اللازمة بكافة القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن عددًا من شباب ذوي الهمم بالمحافظة شاركوا في فعاليات "قطار الشباب" المتجه إلى محافظتي الأقصر وأسوان، ضمن برنامج "اعرف بلدك" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 500 شاب وفتاة من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الجاري.

برنامج سياحي لزيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية البارزة

وأضاف المحافظ أن الرحلة، التي يشارك فيها ممثلو مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تضمنت برنامجًا سياحيًا متكاملًا شمل زيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية البارزة، من بينها المعابد الفرعونية والمزارات السياحية الشهيرة، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ساهمت في إدخال البهجة والسرور على المشاركين.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن هذه الرحلة تهدف إلى تعريف الشباب بالمقومات السياحية والأثرية لمصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتعارف وتبادل الخبرات بين شباب محافظة أسيوط والمحافظات المختلفة، وتشجيع السياحة الداخلية، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدن السياحية المصرية.

