اقتصاد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الطوب والزلط
أسعار الطوب والزلط
أسعار الطوب والزلط، شهدت أسعار الطوب والزلط حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية،  اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026

وتستعرض «فيتو» أسعار الطوب والزلط بمختلف أنواعها في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الطوب حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الطوب الأحمر (ألف طوبة): سجل سعره حوالي 1,550 جنيه.
• الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): بلغ نحو 2,200 جنيه.
• الطوب الاسمنتي المفرغ: وصل إلى 13,340 جنيه للألف.
• الطوب الخفيف: سجل نحو 2,257 جنيه للألف.

 

أسعار الطوب والزلط، فيتو 
أسعار الطوب والزلط، فيتو 

أسعار الزلط حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الزلط العادة: سجل سعر المتر حوالي 300 جنيه.
• الزلط المخصوص: سجل نحو 375 جنيهًا للمتر.

•الزلط السن: وصل إلى 340 جنيهًا.

أنواع الطوب المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الطوب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:
الطوب الأحمر:
يُستخدم في بناء الحوائط والأساسات، ويتميز بانتشاره الواسع وتعدد مقاساته.
الطوب الأسمنتي:
يدخل في الأعمال الإنشائية التي تتطلب قوة تحمل أعلى، ويتميز بصلابته.
الطوب الأبيض (الخرساني):
يُستخدم في العزل والبناء الخفيف، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أنواع الزلط المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الزلط المتداولة في السوق المصرية إلى عدة أنواع، من أبرزها:
الزلط الكبير:
يُستخدم في أعمال الخرسانة وصب القواعد والأساسات.
الزلط الصغير:
يدخل في الخلطات الخرسانية وأعمال البناء المختلفة.

العوامل المؤثرة على أسعار الطوب والزلط

تتأثر أسعار الطوب والزلط بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة النقل والوقود
• أماكن التصنيع والمحاجر
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• القرب أو البعد عن مناطق العمران
• حجم المعروض في السوق المحلية

الطوب والزلط ودورهما في الاقتصاد

ويساهم قطاع صناعة وتوريد الطوب واستخراج الزلط في دعم قطاع البناء والتشييد، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية في مختلف المحافظات.

