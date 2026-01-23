ظهور جامعة أسيوط في 6 تخصصات رئيسية بتصنيف التايمز العالمي

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق الجامعة حضورًا متميزًا ضمن نتائج تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 (Times Higher Education World University Rankings by Subject)، حيث تم إدراج الجامعة في 6 مجالات علمية مختلفة، في تأكيد جديد على تطور أدائها الأكاديمي والبحثي وتنامي حضورها الدولي.

ظهور جامعة أسيوط في 6 تخصصات أكاديمية رئيسية بالتايمز

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن ظهور جامعة أسيوط في ستة تخصصات أكاديمية رئيسية بتصنيف التايمز العالمي لعام 2026، تشمل الهندسة، وعلوم الحاسب، والعلوم الطبية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، والعلوم الاجتماعية، يعكس قوة المنظومة البحثية والتعليمية بالجامعة، وتكامل التخصصات العلمية والاجتماعية بها.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا التقدم يأتي نتيجة دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات ذات التأثير المرتفع، وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل العالمي.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وجاءت جامعة أسيوط ضمن الجامعات المدرجة في مجال الهندسة بالفئة (601–800)، كما ظهرت في مجال علوم الحاسب ضمن الفئة (601–800)، بما يعكس تنامي قدراتها في التخصصات التكنولوجية الحديثة ومواكبتها لمتطلبات التحول الرقمي.

كما شملت نتائج التصنيف إدراج جامعة أسيوط في مجال العلوم الطبية ضمن الفئة (801–1000)، فضلًا عن ظهورها في مجال العلوم الفيزيائية ضمن الفئة (601–800)، وهو ما يعكس قوة الجامعة في التخصصات العلمية الأساسية.

وفي مجال علوم الحياة، جاءت جامعة أسيوط ضمن الفئة (501–600)، بينما تم إدراجها أيضًا في مجال العلوم الاجتماعية ضمن الفئة (801–1000)، بما يعكس تنوع مجالات التميز الأكاديمي داخل الجامعة وقدرتها على المنافسة في التخصصات العلمية والاجتماعية على حد سواء.

ومن جانبه، صرّح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدراج جامعة أسيوط في عدة تخصصات أكاديمية بتصنيف التايمز 2026 يُعد ثمرة مباشرة للجهود المبذولة في تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الباحثين، وتحسين جودة النشر الدولي في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع.

وأوضح أن الجامعة تهتم بتعزيز البحث البيني والتطبيقي، وتوفير بيئة بحثية محفزة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي والمشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج العلمي وزيادة تنافسيته عالميًا.

وأكد الدكتور جمال بدر أن هذا التقدم يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير المرجعية الدولية في منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

