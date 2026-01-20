الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، اليوم الثلاثاء، انتظام سير وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى يوم الخميس 22 يناير الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

 

68 ألف طالب وطالبة يؤدن امتحان الاعدادية ببني سويف

 

وأوضح محافظ بني سويف، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ما يقرب من 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس وإدارات المحافظة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بكافة القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الانضباط داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

 

امتحان الدراسات والتربية الفنية بإعدادية بني سويف

 

من جانبها، أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، متابعتها لسير الامتحانات في يومها الثاني، والذي شهد أداء نحو 68 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية الإمتحان بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، داخل اللجان بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

حظر اصطحاب الهواتف المحمولة بلجان الإعدادية

 

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أنها تابعت، من خلال غرفة العمليات بالمديرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، واطمأنت من خلال غرفة العمليات المركزية على وصولها في المواعيد المحددة، وانتظام عمل اللجان، وحسن سير الامتحانات دون أية مشكلات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، والدقة في توزيع أوراق الأسئلة، والانضباط داخل اللجان، إلى جانب توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب.

 

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

 

غرفة عمليات بتعليم بني سويف لتلقي الشكاوى الملاحظات

 

وفي ختام متابعتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، حرص المديرية على المتابعة اليومية الميدانية لكافة لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها فورًا بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية. 

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ببني سويف

 

ويستكمل جدول الامتحانات غدًا بمادتي العلوم والهندسة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

