اجتماع موسع بمديرية الشباب والرياضة لبحث تطوير الأداء بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة بني سويف، عقد اجتماع موسع ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الدولة ووزارة الشباب والرياضة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم دور المراكز الشبابية في خدمة النشء والشباب.

بحث تطوير الأداء بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

حيث عقد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، اجتماعًا مساء أمس مع مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بشرق النيل، بحضور محمد عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، وهاني ناجي، مدير إدارة شباب شرق النيل بـ مدينة بني سويف الجديدة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع مناقشة شاملة لخطط العمل الحالية بالمركز، وسبل تطوير منظومة الأداء الرياضي والإداري، مع التركيز على تذليل المعوقات الفنية والإدارية التي قد تعيق تقديم خدمات متطورة تواكب تطلعات شباب المحافظة، كما تم استعراض آليات تحسين جودة الأنشطة المقدمة بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة والإبداع.

تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، خلال اللقاء أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين المديرية ومجلس الإدارة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمركز.

ومن جانبهم، عرض أعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ببني سويف شرق النيل رؤيتهم المستقبلية التي تستهدف تحديث المنشآت، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وزيادة معدلات الممارسة الرياضية، مع الالتزام بالمعايير المهنية والحوكمة الرشيدة في الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التنفيذية وخارطة طريق واضحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، بما يسهم في تحويل مركز التنمية الشبابية بشرق النيل إلى نموذج رائد وواجهة إشعاع رياضي وتنموي بمحافظة بني سويف، ويضمن تحقيق الاستدامة والرضا الكامل لرواد المركز.

