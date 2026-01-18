غرفة عمليات إعدادية بني سويف: لم نتلق أية شكاوى باليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَ أية شكاوى أو ملاحظات في اليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، مؤكدة انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، في ظل المتابعة المستمرة والتطبيق الحاسم لكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

غرفة عمليات امتحانات الإعدادية ببني سويف

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث تابعت وكيل الوزارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن ما يزيد على 68 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، داخل 328 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من قيادات التعليم، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

متابعة تسليم أوراق الأسئلة لطلاب الاعدادية

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أنها تواجدت منذ الصباح الباكر بمركز توزيع الأسئلة، للاطمئنان على إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، مؤكدة أن عملية التسليم مؤمنة بالكامل وفقًا للتعليمات الوزارية، ولا مجال لحدوث أي خلل، كما تابعت وصول الأسئلة إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة بكل دقة، بما يضمن انتظام بدء الامتحان في توقيته الرسمي.

وجرت المتابعة بحضور كل من: محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وبمشاركة مديري إدارات التعليم الإعدادي، وشئون الطلبة، والشؤون القانونية، والمتابعة، والأمن، والإحصاء، والمدارس الرسمية للغات، والتعليم الخاص، والتطوير التكنولوجي، وإدارة الأزمات، وذلك في إطار تكامل الجهود وتكثيف الرقابة لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.

حظر استخدام الهواتف المحمولة بلجان الإعدادية

وخلال تواصلها المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، اطمأنت وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وسير الامتحانات في أجواء مستقرة، مؤكدة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، والتشديد على الحظر التام لاستخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، استمرار المتابعة اللحظية لكافة لجان الامتحانات حتى انتهائها، حفاظًا على هيبة العملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ببني سويف

ويستكمل جدول الامتحانات يوم الثلاثاء بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، تليها مادتا العلوم والهندسة يوم الأربعاء، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.