الطب البيطري: تحصين 24 من كلاب الشوارع ضد مرض السُعار ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف، عن تحصين 24 من كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وذلك في إطار تفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

الطب البيطري ببني سويف تنفذ حملة لتحصين الكلاب

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتور حامد الأقصن، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتوجيهات من الدكتور أحمد الجبالي، مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف، تم التنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص، بالإضافة إلى إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، لتنفيذ هذه الحملة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أن الحملة قد شملت تحصين الكلاب الضالة في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث تم تقديم اللقاح المخصص ضد مرض السعار بشكل مجاني. يأتي هذا الإجراء ضمن الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

الطب البيطري: تحصين 24 كلبًا في بني سويف

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجبالي مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، على أهمية هذه المبادرة في تقليص خطر انتشار مرض السعار في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الرفق بالحيوان وتنظيم حيازة الكلاب الضالة، وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة شاملة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات.

وأشار مديرية الطب البيطري ببني سويف، إلى أن هذه الحملة هي جزء من جهود مستمرة لتحسين الوضع البيطري في المحافظة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة الأمراض المشتركة.

الجريدة الرسمية